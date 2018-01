Nikolay Davydenko é eliminado na estréia de Cincinnati Número seis do mundo, o tenista russo Nikolay Davydenko foi surpreendido nesta segunda-feira e eliminado na primeira rodada do Masters Series de Cincinnati, evento que distribui mais de US$ 2,4 milhões em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, ao ser derrotado pelo argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/2, em pouco mais de 1h40 de jogo. Em outro duelo, o cipriota Marcos Baghdatis, cabeça-de-chave número oito, sofreu para passar pelo sueco Thomas Johansson por 2 sets a 0, com duplos 7/6 (7/3), em pouco mais de 2h05 minutos de confronto. Já o argentino Nicolas Almagro fez 2 a 0 no espanhol Alberto Martín, com duplos 6/3, em 1h03 de jogo. Também por duplos 6/3, o francês Florent Serra precisou de cerca de 1h20 para passar pelo seu compatriota Julien Benneteau.