Nikolay Davydenko perde na estréia em torneio austríaco Cabeça-de-chave número 1, o russo Nikolay Davydenko já deu adeus ao ATP de Kitzbuehel, na Áustria, que é disputado em quadras de saibro. Por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3, o equatoriano Nicolas Lapentti derrotou o principal favorito ao título e avançou à terceira rodada. Seu adversário, já nas oitavas-de-final, será o austríaco Stefan Koubek, que suou para passar pelo sérvio Boris Pashanski por 2 a 1 - parciais de 6/1, 3/6 e 6/2. Quem também encontrou dificuldades foi o chileno Nicolas Massu. O sexto pré-classificado ganhou do espanhol Alex Calatrava por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 7/5 e 7/6 (7/3). Nas oitavas, Massu terá pela frente o argentino Agustín Calleri, que venceu o austríaco Rainer Eitzinger por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Em outros jogos do dia, o bielo-russo Max Mirnyi (cabeça-de-chave número 10) bateu o austríaco Andreas Haider-Maurer por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4 - e o sérvio Dusan Vemic derrotou o peruano Luis Horna (11.º pré-classificado) por 7/6 (7/3), 5/2 e abandono.