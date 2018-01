Nilceu Aparecido vence 1.ª etapa da Volta Ciclística de SP O paranaense Nilceu Aparecido dos Santos venceu neste domingo a primeira etapa da Volta Ciclística de São Paulo, disputada no Autódromo de Interlagos. Líder do ranking brasileiro de ciclismo, ele percorreu os 21.640 metros da prova em 26min39s. Em segundo, chegou Rafael Adriato, seguido de Kleber Ramos. ?Foi uma prova duríssima e tenho de dividir os méritos com minha equipe, que trabalhou muito bem. Esta foi minha sexta vitória em Interlagos, lugar que gosto muito de correr, onde sempre me destaco?, explicou Nilceu. A segunda etapa, com 88,5 km, será disputada ainda neste domingo, com largada às 15 horas no início da rodovia Ayrton Senna, com destino a São José dos Campos. A quarta edição da Volta Ciclística do Estado de São Paulo conta com a participação de 130 ciclistas, de 18 equipes de seis países.