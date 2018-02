Nilceu Santos é tricampeão da Copa América de Ciclismo O ciclista Nilceu Aparecido dos Santos venceu a VII Copa América de Ciclismo e se tornou tricampeão da competição neste domingo. Disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a prova deu para o ciclista do Paraná uma vaga aos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Os brasileiros foram os destaques da prova. Além de Nilceu, que compete pela equipe de São José dos Campos, Francisco Paiva em segundo e Raphael Serpa em terceiro completaram o pódio. "A equipe trabalhou muito bem e graças a eles eu venci e mantive a hegemonia de São José aqui em Interlagos, que é a minha casa", afirmou Nilceu, de 29 anos. Na prova deste ano, os atletas encararam 16 voltas no circuito de cerca de 4.300 metros. A competição contou com alguns dos principais ciclistas do Brasil - inclusive atletas que atuam na Europa - e também com convidados da Argentina, Chile e Uruguai.