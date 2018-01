Nilceu vence Copa América de ciclismo Não faltou emoção na Copa América de Ciclismo, disputada neste domingo no Autódromo de Interlagos. Teve acidente, competição acirrada e vitória do brasileiro Nilceu Aparecido dos Santos, o "The Flash" (Scott/ Marcondes César/ Fadenp/São José dos Campos), definida nos metros finais. O ciclista concluiu as oito voltas do circuito em 45min52s. A segunda colocação ficou para o argentino Cristian Leon (Monti), com o mesmo tempo. O vencedor foi definido na fotografia da chegada. "Não poderia ter sido melhor. Ganhei pela minha nova equipe já na primeira competição", disse Nilceu, que recentemente voltou às provas após dois anos de suspensão por doping e trocou de equipe - da Memorial para a Scott - em dezembro. "Sou muito grato ao tempo em que fiquei na Memorial, mas minha mudança para São José dos Campos teve como objetivo abrir novos horizontes", complementou o atleta, que depois da Copa América vai disputar a Volta do Estado, que começa semana que vem. Na prova masculina, a indefinição do vencedor existiu desde a primeira volta. E a situação ficou ainda mais confusa depois de um acidente na segunda volta envolvendo vários ciclistas, inclusive Arlindo Ferreira da Silva Neto (Osasco), que ficou com muitos ferimentos pelo corpo. Vários atletas das equipes Extra e Memorial, que estavam entre as favoritas, tiveram de desistir depois de cair durante a seqüência de colisões na pista. Vários atletas se revezaram na liderança até que, na última volta, o argentino Cristian Leon disparou no último quilômetro, seguido a pequena distância por Marcos Novello (São Lucas/ Mônaco/ SAP/Flamengo). O que a dupla não contava é com o sprint final de Nilceu, que veio de trás e ultrapassou Leon praticamente na linha de chegada. "Sempre decido o melhor momento de atacar no final. Estou bem preparado e a chegada sempre foi o meu forte", disse o vencedor. "Não tinha mais forças", justificou o argentino, segundo colocado ao falar do resultado. Segundo Novello, a prova exigiu muito dos atletas, especialmente nas subidas, o que desgastou bastante todos os competidores.