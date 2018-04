Ninguém à frente do Penapolense Pela primeira vez a equipe de Penápolis lidera o Estadual. Ontem, o "Pantera da Noroeste" bateu o Ituano por 3 a 0, no Tenentão. Perto dali, o Linense bateu o Guarani por 2 a 1, com dois gols de falta. Já o Atlético Sorocaba perdeu em casa para o São Caetano por 2 a 1. A Barbarense empatou com o XV de Piracicaba: 1 a 1. Hoje, a Ponte Preta enfrenta o Mogi Mirim e o Botafogo joga contra o Oeste.