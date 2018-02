Ninguém do Brasil conseguiu segurar a estreante Timbilili

Estreante na Corrida Internacional de São Silvestre, e apontada como a principal rival das atletas brasileiras, a queniana Alice Timbilili venceu a prova com razoável facilidade - completou os 15 km em 53min07, quase 30 segundos à frente da segunda colocada, a brasileira Marizete Rezende (53min36). A atleta, que teve boa temporada - especialista em meia-maratona, foi vice-campeã na Filadélfia (EUA) e em Santillo (México) -, destacou o início da corrida, em que foi perseguida pela brasileira Maria Zeferina Baldaia, campeã em 2001. "O calor e a umidade estavam muito altos e o pelotão principal não me deu liberdade. Corremos juntas até o quilômetro 5", disse a queniana de 24 anos, 9ª colocada no Mundial de Corridas de Rua em Udine, na Itália, em outubro, também com distância de meia-maratona. A chance de escapar veio depois do Elevado Costa e Silva. Daí em diante, ela não teve problemas e só foi ameaça por Marizete Rezende. Alice destacou a dificuldade do percurso, com muitas subidas e descidas. "Acho que por isso eu e Robert (Cheruiyot) conseguimos correr bem. Somos acostumados a treinar em altitude e em terrenos com altos e baixos." Campeã da prova em 2002, a paulista Marizete Rezende não deixou a queniana se distanciar muito. Foi a melhor brasileira, e ficou em segundo. No fim, ficou a 20 metros de Alice Timbilili. A atleta ficou feliz com o resultado, mas disse que uma cólica menstrual a atrapalhou. " Não quero usar isso como desculpa. Mas hoje estou um pouco indisposta. Minha menstruação veio antes do previsto e senti as pernas moles no fim da prova", afirmou Marizete. A terceira ficou com Maria Zeferina Baldaia, que luta desde 2001, quando foi campeã da São Silvestre. Lucélia Peres, campeã da última edição, sentiu dor no calcanhar direito e abandonou a prova depois do elevado, por volta do quilômetro 7. TODAS AS CAMPEÃS 1975: Christa Valensieck (ALE) 1976: Christa Valensieck (ALE) 1977: Loa Olafsson (DIN) 1978: Dana Slater (EUA) 1979: Dana Slater (EUA) 1980: Heide Hutterer (ALE) 1981: Rosa Mota (POR) 1982: Rosa Mota (POR) 1983: Rosa Mota (POR) 1984: Rosa Mota (POR) 1985: Rosa Mota (POR) 1986: Rosa Mota (POR) 1987: Martha Tenório (EQU) 1988: Aurora Cunha (POR) 1989: Maria Diaz (MEX) 1990: Maria Diaz (MEX) 1991: Maria Servin (MEX) 1992: Maria Diaz (MEX) 1993: Hellen Kimayio (QUE) 1994: Derartu Tulu (ETI) 1995: Carmem Oliveira (BRA) 1996: Roseli Machado (BRA) 1997: Martha Tenório (EQU) 1998: Olivera Jevtic (IUG) 1999: Lydia Cheromei (QUE) 2000: Lydia Cheromei (QUE) 2001: Maria Baldaia (BRA) 2002: Marizete Rezende (BRA) 2003: Margaret Okayo (QUE) 2004: Lydia Cheromei (QUE) 2005: Olivera Jevtic (SER) 2006: Lucélia Peres (BRA) 2007: Alice Timbilili (QUE)