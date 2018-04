Ninguém mais parece temer o Boca Juniors O Boca Juniors segue sem encontrar o rumo na Argentina. O temido time agora parece presa fácil para os adversários. Nem mesmo jogando em La Bombonera, consegue mais se impor. Ontem, na primeira rodada do Torneio Apertura, o time recebeu o Argentino Juniors e não passou de igualdade por 2 a 2 depois de sair perdendo por 2 a 0. No meio de semana, o Boca havia empatado por 1 a 1 com o Vélez Sarsfield, pela Sul-americana.