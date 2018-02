Ninguém no Corinthians sabe se vai ficar para o próximo ano A diretoria corintiana parece ter esquecido dos jogadores que fracassaram com o time na queda para a Série B do Brasileiro. Dos 35 presentes naquele elenco, 15 têm contrato se encerrando até o fim do ano e apenas Bruno Octávio renovou por mais três temporadas. Os demais, em férias, aguardam um contato para ver o que acontecerá. Querem definir seus futuros. Seja ele no Parque São Jorge ou em outro clube. Finazzi, Vampeta e Betão são alguns deles. O trio acredita ter condições de permanecer e aguarda por um telefonema de Antonio Carlos, o novo diretor-técnico corintiano. O dirigente, porém, anda mais preocupado em conseguir acertar com os nomes propostos pelo técnico Mano Menezes - de férias na Inglaterra. Hoje, por exemplo, Antonio Carlos promete anunciar o nome do terceiro reforço para 2008 - o meia Rafinha e o atacante Lima já acertaram. O zagueiro Chicão é o mais cotado. Além dos reforços, prioridade em relação ao atual elenco parece ser mesmo a renovação de contrato com o goleiro Felipe. Não que o vínculo esteja acabando (vai até 2011), mas a meta e garantir que o destaque do time no Nacional não saia por causa do baixo salário. Ele vem sendo assediado por clubes europeus e receberá reajuste.