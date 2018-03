Ninguém quer "bancar" Lewis x Tyson As redes de tevê não estão "animadas" com uma revanche pedida por Mike Tyson a Lennox Lewis, o britânico campeão mundial dos pesados nas versões CMB e FIB. É a resposta ao proprio "desânimo" de Lewis, que na sexta-feira, em Londres, disse que deve se aposentar, a não ser que sua bolsa chegasse a US$ 30 milhões. Neste sábado, em Houston, no Texas, as reações foram desfavoráveis. A Showtime e HBO disseram que teriam de verificar o mercado, mas "a princípio" a luta não interessaria. Para o promotor Bob Arum, a pedida é excessiva porque a vitória foi demolidora.