''''Ninguém vai ganhar de mim'''', brinca Cielo

O maior velocista do País, César Cielo, é uma das estrelas do Torneio Open de Natação, de hoje a domingo, no Pinheiros, em São Paulo. A competição serve como seletiva olímpica. Campeão pan-americano dos 50 e 100 m livre e com índice em Pequim garantido nas duas provas, Cielo, que treina na Universidade de Auburn (EUA), veio ao Brasil para testar a preparação para os Jogos."Não estou esperando resultado muito expressivo no Open. Mas quero nadar forte para ninguém ganhar de mim", ri Cielo, ao lembrar que muitos atletas estarão descansados para fazer o índice. Na preparação para Pequim, Cielo recorre ao que há de mais moderno em tecnologia. "Digo que meu técnico vive comprando brinquedo novo. Desta vez, comprou uma máquina que vibra e eu tenho de simular a braçada em cima dela. Também temos um sistema de filmagem novo. Vou testar tudo o que for para melhorar meu desempenho." Cielo vai nadar os 50 e 100 m livre e os 50 m borboleta no Open - a novidade será a prova dos 200 m livre. "Estou pesado, menos rápido e vou nadar para ver como me saio", explica. Garante que não está de olho em uma vaga no revezamento olímpico 4 x 200 m livre? "Não penso nisso. Vou nadar mais para ver como eu estou mesmo", diz. Muito perto do recorde mundial dos 50 m livre - sua marca é 21s84 e a do russo Aleksandr Popov, 21s64- e do sonho da primeira medalha olímpica, Cielo não terá folga até a Olimpíada. Depois do Pan, ganhou 20 dias de férias. "Vou passar direto pelo Natal e Réveillon." O Natal será com a família, em Santa Bárbara D?Oeste, mas no dia 27 já volta para os EUA - no dia 2, disputa um torneio na Flórida. Em seguida, dia 10, nada no Texas em outra competição universitária. O Open é a primeira competição de Cielo em piscina olímpica depois do sucesso no Pan do Rio. Em 2008, abrirá mão do Mundial de Manchester em Piscina Curta, em abril, para competir na longa na Califórnia. CASO REBECA "É constrangedor para a gente, uma situação chata", diz Cielo, sobre o caso de doping de Rebeca Gusmão. Nos EUA, "o pessoal não está muito ligado", mas na Itália, onde esteve há duas semanas, a repercussão foi grande e ele foi muito requisitado pela imprensa. "Se ela tomou algo, tem de ser punida."