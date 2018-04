Nível de Cilic cai e Del Potro vai à semi Marin Cilic, 16º do ranking mundial, não conseguiu repetir a atuação contra o favorito Andy Murray e sucumbiu a Juan Martin Del Potro nas quartas de final do US Open. O argentino, 6º do mundo, teve dificuldades no primeiro set, mas depois controlou a partida e conseguiu triunfar até com certa facilidade: 4/6, 6/3, 6/2 e 6/1, em 2h33min de partida. A semifinal já é o melhor resultado de Del Potro no Grand Slam de Nova York.