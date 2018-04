No adeus, a força de um fenômeno

SÃO PAULO - O último dia da carreira de Ronaldo como jogador profissional terminou como começou: com a imagem de um fenômeno do talento e do marketing. Desde o início, nos anos 90, já atraía público, imprensa, torcida, patrocinadores... Nesta segunda-feira, um dia depois de anunciar, com exclusividade, ao Estado a aposentadoria, dominou as atenções do meio esportivo no Brasil e no mundo.

Sua entrevista coletiva, no CT do Parque Ecológico, contou com a presença de mais de 300 jornalistas, entre eles estrangeiros. A CNN Internacional chegou a exibir flashes ao vivo do CT corintiano com as explicações do astro para deixar o futebol. Sites europeus e norte-americanos davam a notícia com grande destaque, referindo-se a Ronaldo como "um dos maiores jogadores de todos os tempos".

"Perdi para o meu corpo", declarou o atacante, que falou por 44 minutos, chorou bastante e lamentou as dores que vem sentindo. "Desde quinta-feira, quando decidi parar, parecia que estava na UTI, em estado terminal", prosseguiu. "O anúncio da aposentadoria é como se fosse minha primeira morte."

Em uma de suas primeiras frases, quis justificar o excesso de peso dos últimos anos. Disse que o hipotireoidismo é a principal causa pela má forma. Assumiu a culpa pela eliminação do Corinthians na Libertadores e contou que, a partir de agora, trabalhará como embaixador do clube - os contratos de patrocínio levados por ele ao Parque São Jorge não sofrerão alteração.

Felipão, seu técnico na principal conquista, a da Copa de 2002, o reverenciou. "Ele fez um belo gol, tomou a decisão certa."

