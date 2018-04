No Alemão, Grafite x Podolski Depois de estrear com vitória sobre o Stuttgart (2 a 0), em casa, o atual campeão Wolfsburg visita hoje o Colonia. O duelo registra o encontro entre o artilheiro brasileiro Grafite e o alemão Lucas Podolski. Outro confronto esperado na rodada coloca frente a frente Bayern de Munique e Werder Bremen na Allianz Arena. Na primeira rodada, o Bayern empatou com o Hoffenheim (1 a 1) e o Werder perdeu do Eintracht Frankfurt (2 a 3). Os outros jogos de hoje serão Stuttgart x Freiburg, Hamburgo x Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen x Hoffenheim, Hannover x Mainz e Eintracht Frankfurt x Nuremberg. Amanhã jogam Borussia M?gladbach x Hertha Berlim e Schalke 04 x Bochum.