No atletismo, nova geração em 2003 O atletismo brasileiro comemora o aparecimento de novos valores, como os saltadores Thiago Carahyba e Keyla Costa, além dos velocistas Bruno Pacheco e Thatiana Ignácio, mas, um dos principais técnicos do País, Jaime Netto, recomendou prudência e pediu paciência na cobrança de resultados aos jovens. Aos 19 anos, todos se preparam para a passagem da categoria juvenil à profissional, em 2003. "É natural que nesta nova fase os atletas sofram um período de adaptação e, com isso, os resultados fiquem estabilizados por um tempo", explicou Netto, que está no Rio acompanhando os atletas da Unoeste/Damha, de Presidente Prudente, durante a disputa do 21º Troféu Brasil de Atletismo. "Não adianta querer cobrar resultados agora. Eles vão precisar de, no mínimo, uns três ou quatro anos para se firmarem." Para Netto, após os Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, na Grécia, uma nova geração de atletas assumirá a responsabilidade de representar o Brasil. Nomes como os medalhistas de prata em Sydney, na prova de revezamento 4 x 100 m, André Domingos, Claudinei Quirino e Edson Luciano, deverão ceder normalmente seus lugares para os novos valores, segundo o treinador. "Dessa geração de prata que, em Atenas, estará na sua plenitude técnica, psicológica e biológica, somente o Lenílson deverá continuar", frisou Netto. "Até 2004, temos muitos planos." Um dos objetivos de Netto é o de fazer com que tanto Domingos quanto Quirino corram abaixo do tempo de 20s na prova de 200 m rasos. Para Lenílson, a previsão é a de que consiga uma marca abaixo dos 10s nas provas de 100 m rasos. Apesar de não treinar Carahyba, Netto reservou um expressivo elogio para o talento promissor: "excepcional". O técnico, no entanto, disse não crer que o saltador consiga ser um bom velocista. "Ele pode até tentar competir em provas como os 100 m rasos, mas para melhorar sua performance no salto. Seria um desperdício ele se dedicar as duas modalidades", considerou. O currículo dos jovens atletas já conta com resultados expressivos. Keila foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha (bronze) em um Mundial, o Juvenil, na Jamaica, neste ano. Já Carahyba foi campeão Mundial Juvenil no ano passado. O velocista Pacheco obteve o segundo melhor tempo do mundo nos 200m para atletas juvenis, 20s54, este ano e superou o recorde Sul-Americano da categoria, que ainda pertencia a Róbson Caetano. E Thatiana foi a quinta colocada no Mundial da Jamaica, nos 100 m rasos. O 21ª Troféu Brasil de Atletismo termina neste domingo com as disputas das finais femininas e masculinas dos 200 m rasos, 800m rasos, além do revezamento 4 x 400 m rasos.