No boxe, Brasil derrota Cuba no ABC Os pugilistas brasileiros venceram o Terceiro Desafio Internacional Olímpico Brasil x Cuba de Boxe, disputado no ginásio do Clube Aramaçã, nesta quarta-feira à noite, em Santo André. Os lutadores brasileiros venceram cinco lutas, enquanto os cubanos, representantes da segunda equipe de seu país, ganharam três combates. As vitórias do Brasil foram conquistadas pelo peso mosca Giliard Paulino, que ganhou de Yumiake Aguiar por 4 a 1; o meio-médio-ligeiro Marcos Costa, que fez 4 a 1 sobre Inocente Siz; Erivan Conceição, meio-médio, que também fez 4 a 1 sobre Joel Nelgarejo; o médio Joílson Santos, que derrotou Yurisander Aguiar por 5 a 0, e pelo peso meio-pesado Washington Silva, que ganhou de Yslan Barrera por 3 a 2. Nas próximas semanas, a seleção brasileira permanente vai participar de torneios na Colômbia, Venezuela e Porto Rico. O Brasil já garantiu vagas nas 11 categorias para os Jogos Panamericanos deste ano, em São Domingos, na República Dominicana.