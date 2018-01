No boxe, Foreman no Salão da Fama O norte-americano George Foreman e o argentino Nicolino Locche e outras 16 personalidades do boxe foram anunciados, nesta quinta-feira, como os novos integrantes do Salão da Fama do Boxe. Fred Apostoli, Curtis Cokes e Mike McCallum são os outros pugilistas da era moderna que foram indicados. Locche, que foi campeão dos meio-médios-ligeiros, destacou-se pelo extraordinário reflexo. Como profissional, Locche somou 117 vitórias, 14 empates e quatro derrotas. Seu principal momento foi em 12 de dezembro de 1968, em Tóquio, quando se sagrou campeão, ao vencer por nocaute no nono round Paul Takeshi, convertendo-se o terceiro argentino a ganhar um título mundial. Foreman ganhou maior destaque ao retornar ao boxe após dez anos e ganhar o cinturão mundial, aos 45 anos, em 1994, ao derrotar Michael Moorer. Foreman é o pugilista mais velho a ser campeão dos pesados. Em 1973, Foreman massacrou Joe Frazier para ganhar o primeiro cinturão. Ele também foi protagonista de um dos combates mais importantes do boxe. Em 1974, no Zaire, ele perdeu para Muhammad Ali. A cerimônia do Salão da Fama será dia 8 de junho, em Canastota, cidade próxima a Nova York. ?Estou muito feliz. Meu nome estará ao lado de glórias como Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson e Muhammad Ali. É algo indescritível?, afirmou Foreman, que venceu 75 combates (68 nocautes) e perdeu cinco vezes. Ele encerrou a carreira em 1997. Confira os indicados para o Salão da Fama do Boxe: Boxeadores - Fred Apostoli, Curtis Cokes, George Foreman, Nicolino Locche, Mike McCallum, Battling Battalino, Louis "Kid" Kaplan, Tom Sharkey, Jess Willard, Caleb Baldwin e Joe GossDan. Empresários - Dan Duva, Dewy Fragetta e Al Weill. Jornalista - Jack Fiske. Escritor - Budd Schulberg.