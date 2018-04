No decatlo, Carlos Chinin obtém índice para o Mundial

O índice CBAt, que prevalece para efeito de classificação para o Mundial, é de 8.108 pontos. Chinin ficou a 18 pontos do índice A da IAAF, de 8.200 pontos, e ainda venceu o frio que atrapalhou muito a prova. A medalha de ouro ficou com o canadense Damian Warner (8.307 pontos) e a de bronze com o norte-americano Nixon Gunnar (8.136 pontos).

"Para nós, é como se fosse uma medalha no Mundial. Os favoritos não conseguiram ir bem porque estava muito frio, abaixo de dez graus, com muito vento e chuva. No ano passado, o Chinin quebrou o braço no salto com vara aqui na Áustria. Este ano, deu a volta por cima. Conseguiu se superar e terminar em segundo lugar, sua melhor marca pessoal e índice para o Mundial", comentou o técnico Edemar Alves, que acompanhou o atleta na competição austríaca.

"Estou me sentindo superbem. Foi uma prova estranha por causa do clima. Está mesmo muito frio por aqui - os picos das montanhas estão com neve... Na sexta-feira, o Edemar correu até uma loja para comprar capa de chuva, touca, luvas... Eu ficava encapotado até me chamarem para competir. Na hora em que eu tirava tudo, passava frio e nervoso. Felizmente, minhas contusões são página virada. Estou feliz com a marca, mas quero entrar no Troféu Brasil para fazer o índice A da IAAF", disse Chinin.

Com a vaga no decatlo, o Brasil tem agora 18 atletas com índice para o Mundial. Entre eles estão Ana Cláudia Lemos Silva, nos 100 e 200 metros; Fabiana Murer e Augusto Dutra, no salto com vara; Keila Costa, no salto triplo; Mauro Vinícius Hilário Lourenço da Silva, o Duda, no salto em distância; e Ronald Julião, no lançamento do disco.