No desempate, Rebeca Gusmão vai à final dos 50 m livre A brasileira Rebeca Gusmão precisou nadar duas vezes a prova dos 50 metros livre, neste sábado, para conseguir uma vaga na final. Nas semifinais, ela terminou com o oitavo tempo, com 24s94, empatada com a norte-americana Amanda Weir. As duas voltaram à piscina, minutos depois, para um "mata-mata". E a brasileira, que nas eliminatórias havia marcado o segundo melhor tempo, levou a melhor, marcando 24s79, dois décimos mais rápida que a norte-americana. Flávia Delaroli, que também chegou às semifinais, marcou 25s22 e ficou com o 12º lugar, de fora da final, que será disputada na manhã deste domingo, no horário de Brasília. Em outras três semifinais disputadas neste sábado os brasileiros não marcaram tempo suficiente para chegar à final. Nos 100 metros medley, Felipe Lima ficou em nono, com 54s75, e Thiago Pereira, em 11.º, com 55s05. Thiago havia conquistado a medalha de bronze nessa prova no Mundial de Indianapolis, em 2004. Nos 50 metros costas, Fabíola Molina marcou 28s46 e ficou com a 12ª posição. E nos 50 metros peito, Felipe Lima fez o tempo de 27s74, apenas o 12.º lugar, enquanto Eduardo Fischer, que foi medalha de bronze na prova no Mundial de Moscou, em 2002, foi o pior das semifinais: 16.º colocado, com 27s87.