No esporte, prioridade para crianças Ao tomar posse hoje no cargo de ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz foi enfático ao assegurar que a sua principal missão será a de transformar o desporto em um "poderoso" instrumento de inclusão social. Ele citou como uma de suas metas o de beneficiar o universo de 32 milhões de crianças e adolescentes, que vivem hoje em situação de pobreza absoluta. "É hora de investir no esporte como fator de desenvolvimento humano", defendeu o ministro. Sua posse foi uma das mais concorridas. Cerca de 500 pessoas se espremeram num auditório com capacidade para menos de 100 pessoas. É a primeira vez que o esporte brasileiro não ficará acoplado a ministérios que tratam do turismo e educação. Pelé se encarregou da área no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, mas a pasta tinha menos autonomia, era extraordinária, vinculada à presidência da República. Agnelo anunciou que fará parcerias com os ministérios da Educação, Saúde e com as Forças Armadas para avançar ou dar início a novos projetos de esporte voltados para a educação e saúde. O novo ministro citou as atividades dos times de futebol e outros esportes de rendimento como uma "alavanca" para o incremento do desporto nacional. Prometeu combater "o que for nocivo" nesse setor, mas não especificou que tratamento dará aos dirigentes acusados de corrupção. Segundo ele, o Brasil deve ter o melhor futebol também fora do campo, em sua estrutura interna, na sua organização". "E sobretudo, temos de ter o melhor futebol do mundo no respeito ao torcedor, à sua segurança, o que inclui paz e tranqüilidade nos estádios". O assessor Gil Castello Branco, que há anos acompanha Agnello na Câmara dos Deputados, deve ser o secretário-executivo do ministério. O ministro deve anunciar, nos próximos dias, a criação de três secretarias encarregadas de dar andamento às principais ações da pasta. São elas: a de inclusão social, a que tratará do esporte de rendimento e da ciência e tecnologia aplicada ao desporto e a secretaria ligada ao esporte educacional. O relator do Estatuto do Desporto, deputado Gilmar Machado (PT-MG), disse que Agnelo está empenhado em aprovar a proposta o quanto antes. O texto, já aprovado na comissão especial da Câmara, também prioriza o papel do esporte como mecanismo de inclusão social. Falta ainda aprová-lo no plenário da Câmara, antes de dar início à sua tramitação no Senado. O capitão da seleção brasileira tetracampeã de 1994, Dunga, e atletas renomados como o jogador de vôlei, Giovanni, e os nadadores Xuxa e Gustavo Borges prestigiaram o novo ministro. Também estavam presentes parlamentares de partidos que apoiam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paraolímpico Brasileiro, Carlos Nuzman e Vital Severino Neto. O único aliado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso presente foi o ex-ministro de Esporte e Turismo, Caio Carvalho, que passou o cargo a Agnelo. O ex e o atual ministro trocaram elogio. Para Carvalho, Agnelo "é o homem certo no lugar certo". O novo ministro agradeceu a colaboração de seu antecessor no processo de transição.