No golfe, vitória gaúcha no Paraná O gaúcho Guilherme Antunes, que fez o campo de 36 buracos em oito tacadas abaixo do par, venceu, hoje, entre os profissionais no 3.º Torneio Audi de Golfe, no Alphaville Graciosa de Pinhais, próximo a Curitiba (PR). O campeão levou R$ 2,2 mil, dos R$ 10 mil distribuídos no torneio. Guilherme, que é filho de golfista, joga desde os oito anos, mas acha que vem evoluindo muito desde que decidiu corrigir detalhes em seus movimentos, especialmente no inicial, para o swing (a rotação de braços e ombros que termina com a tacada em si), filmando e observando as imagens em um programa de computador. Um personal trainner, cinco vezes por semana, está ajudando Guilherme a fortalecer a coluna - uma lesão atrapalhou o seu desempenho este ano. Entre os planos de Guilherme, de 28 anos, sexto colocado no ranking da Confederação Brasileira de Golfe (CBG), está disputar as qualificatórias do norte-americano PGA Tour e do Tour Europeu em 2002. A segunda colocação individual da disputa profissional, hoje, teve Luiz Martins e Fabiano dos Santos empatados, com 6 abaixo do par. Por equipes, o prêmio foi para o profissional Paulo César Silva, que jogou acompanhado dos amadores integrantes da família Yoshida - Daniel, Joana e Jorge - com 22 abaixo do par.