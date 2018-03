No handebol, Uruguai fica com o bronze A seleção do Uruguai conquistou o terceiro lugar do Campeonato Pan-Americano de Handebol Adulto Feminino, garantindo a última vaga para o Mundial da Croácia, em dezembro. O bronze foi confirmado neste sábado, com a vitória em cima dos Estados Unidos por 22 a 14 (12 a 5 no primeiro tempo). Na preliminar, o Canadá derrotou a República Dominicana por 31 a 20 (14 a 9) e ficou na quinta colocação.