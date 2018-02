No judô, agora é hora de aparecer e faturar Ano olímpico pode ser decisivo para quem passa a vida inteira tentando chegar lá. A medalha pode representar salário mais alto, patrocínio, prestígio, alegria e estímulo redobrado para começar tudo de novo. Numa conversa descontraída, durante almoço na Agência Estado, judocas da elite nacional, classificados para os Jogos Olímpicos de Atenas, falaram do que envolve o mundo de alguém que se dedica exclusivamente ao esporte. Uma medalha pode elevar os vencimentos para R$ 20 mil mensais, segundo o meio-leve (até 66 quilos) Henrique Guimarães. Uma fortuna para quem não joga futebol, "que está em outra realidade no Brasil", observa o pesado (acima de 100 kg) Daniel Hernandes. Ou não. O médio (até 90 kg) Carlos Honorato não viu o patrocínio aumentar depois da medalha de prata em Sydney/2000. Além de Henrique, de 31 anos, Daniel, de 24, e Honorato, de 29, participaram do almoço o ligeiro (até 60 kg) Alexandre Lee, 26 anos, a leve (até 57 kg) Danielle Zangrando, 24 anos, ; a meio-médio (até 63 kg) Vânia Ishii, 30 anos, e a meio-pesado (até 78 kg) Edinanci Silva, 28 anos. Também vão à Olimpíada a ligeiro (até 48 kg) Daniela Polzin, 25 anos, o leve (até 73 kg) Leandro Guilheiro, 20 anos, o meio-médio (até 81 kg) Flávio Canto, 29 anos, e o meio-pesado (até 100 kg) Mário Sabino, 32 anos. "Se ganhar muito bem, um medalhista olímpico pode ter salário em torno de R$ 15 mil a R$ 20 mil por mês, principalmente depois da medalha ou em ano olímpico", revela Henrique Guimarães, bronze em Atlanta, em 1996. Os patrocínios podem aumentar em ano de Olimpíada, caso de Vânia na campanha "Pratique Leite", da TetraPak, que inclui vários atletas olímpicos. Ou do apoio da Coca-Cola à equipe de judô pelo segundo ano consecutivo, por meio da Confederação Brasileira de Judô. Ou até de empresas de amigos, como a ML Gomes, do setor de cobranças, que apóia Henrique Guimarães. Mas é dos clubes que vem o "salário" mensal fixo. Honorato, Henrique e Edinanci recebem da AD São Caetano/IMES. Danielle, do São Paulo/Santos. Vânia e Daniel, do Pinheiros. Alexandre, do AD Santo André. "O clube está sempre firme, ali, trabalhando. Por isso, deveria ser beneficiado por uma lei de incentivo", afirma Vânia. Tortura - Perder peso é assunto constante entre judocas, ainda mais durante um almoço. Num esporte em que os atletas estão sempre próximos ou um pouco acima do limite máximo de cada categoria, a pesagem pode ser torturante, fonte de ansiedade. Tanto que o doping mais comum no judô é a ingestão de diuréticos para perder peso. Usar esteróides anabolizantes para aumentar a "explosão" não ajuda muito, garantem os atletas, que este ano já foram testados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. A guerra para emagrecer em véspera de competição é garantia de mau humor. Correr e passar fome são rotina para Henrique. Alexandre, que não tem problemas de peso, se escondia debaixo do cobertor para devorar biscoitos de chocolate, crocantes e barulhentos, quando achava que Henrique, o companheiro de quarto, já estava dormindo. O pesado Daniel é sempre vítima de brincadeiras. Sua categoria não tem limite máximo de peso, mas ele faz dieta, orientado por nutricionista, e já emagreceu 7 quilos - está com 141 kg e quer chegar a Atenas com 135. "Quando como carboidrato, não como proteína", explica o judoca, que não é fã de doce. Só lamenta não poder comer sushi (que tem carboidrato e proteína), porque adora comida japonesa. Extratatame - Como ninguém agüenta só treinar, os judocas buscam desenvolver habilidades paralelas ao esporte. Edinanci, que desenha, toca violão e até compõe, está prestes a gravar um CD, "entregam" Vânia e Daniele. "A Vânia vai ser minha agente, porque é poliglota. Fala inglês, francês e japonês", devolve Edinanci. É em japonês que Vânia, que morou e lutou judô no Japão, fala em casa com a mãe, Keiko, e o pai, Chiaki, primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro, nos Jogos de Munique, em 1972. É Henrique, em tom de brincadeira, quem fala do namoro de Vânia com Alexandre, de origem coreana. "O senhor Ishii foi ao treino para ver o ´Ree´ e achou que ele luta bem", contou. Discreta, Vânia evita comentar o assunto. Transparência - A falta de critérios claros para a definição das equipes que representavam o Brasil em mundiais e olimpíadas sempre foi motivo de críticas à CBJ na era do "autoritário" Mamede e de muitas brigas lideradas por Aurélio Miguel (ouro em Seul, em 88, e bronze em Atlanta, em 96). Os judocas estão satisfeitos com os novos tempos na CBJ, mas acham que alguns critérios ainda podem ser modificados. Henrique e Daniel entendem que o medalhista olímpico pode ter vaga automática para o Mundial (realizado a cada dois anos), e que o campeão mundial pode ter vaga para a Olimpíada. Vânia diz que isso poderia desestimular os mais jovens, que começam a despontar no esporte. A vantagem, concordam todos, é que atualmente é possível conversar com a CBJ, apresentar sugestões. Pressão - Os judocas sabem que haverá cobranças por medalhas, ainda mais agora, que têm melhores condições de treinos, competições e intercâmbio. Henrique define a equipe que vai a Atenas, com três estreantes em olimpíadas - Daniela Polzin, Alexandre Lee e Leandro Guilheiro -, como uma das mais homogêneas da história. Pode não sair medalha, mas são várias as chances, mesmo no feminino, que ainda não tem medalha olímpica. Mas Olimpíada é Olimpíada, competição "filtrada demais", afirma Honorato. "Lá está a elite da elite, só judoca de primeira linha", justifica. Segundo ele, Mundial é mais aberto, tem um número maior de judocas. Mesmo assim, o Brasil nunca foi campeão mundial. Tem apenas o vice-campeonato, com Aurélio Miguel. Seis combates seguidos separam o judoca de uma final olímpica. "Parece pouco, mas é difícil", afirma Edinanci. O judô terá sete dias de disputa em Atenas, uma categoria por dia, no masculino e no feminino: ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado e pesado. Os judocas acham que alguns atletas viajam como favoritíssimos, caso da ginasta Daiane dos Santos e do iatista Robert Scheidt. "É bom que fiquem jogando ouro em cima deles. Diminui a pressão sobre a gente", comenta Danielle.