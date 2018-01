No judô, Brasil leva 7 medalhas de ouro O Brasil conquistou neste domingo nove medalhas na etapa de Istambul, na Turquia, do Circuito Europeu de Judô. Foram sete ouros e duas pratas na competição que serviu para os brasileiros como preparação para o Campeonato Mundial, de 8 a 11 de setembro, no Cairo/Egito. As medalhas de ouro foram conquistadas por João Derly (meio-leve), Fabiane Hukuda (meio-leve), Leandro Guilheiro (leve), Tânia Ferreira (leve), Vânia Ishii (meio-médio), Carlos Honorato (médio) e Priscila Marques (pesado). As pratas foram conquistas por Denílson Lourenço (ligeiro) e Daniela Polzin (ligeiro). A etapa de Istambul do Circuito Europeu de judô foi a primeira competição internacional do judoca Leandro Guilheiro após a conquista da medalha de bronze em Atenas 2004. Antes da participação no torneio na Turquia, a equipe brasileira participou por uma semana de um dos mais importantes treinamentos internacionais do mundo, em Castelldefels, na Espanha, em companhia de times de ponta como Japão, França, Espanha, Rússia, Eslovaquia, Portugal, Estados Unidos, Canadá e Alemanha, recheados de medalhistas olímpicos e mundiais. A equipe feminina continuará em Istambul para participar de treinos enquanto os homens seguem para Paris, com o mesmo objetivo. A exemplo de Castelldefels, Paris reunirá as mais fortes seleções de judô do mundo. Este período de treinamento e competição na Europa está sendo encarado pela comissão técnica do Brasil como avaliação de atletas para o Mundial.