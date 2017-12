No Masters Feminino, Nadia Petrova arrasa Mauresmo Começou o duelo entre as melhores tenistas do mundo. No primeiro jogo do Masters Feminino de Madri, a francesa Amelie Mauresmo, primeira no ranking da WTA, foi surpreendida e derrotada com tranqüilidade pela russa Nadia Petrova por 2 sets a 0, pela chave amarela da competição, em pouco mais de 1h10 de confronto. Campeã da última edição do Masters, Mauresmo, que briga com a russa Maria Sharapova e a belga Justine Henin-Hardenne para terminar o ano em primeiro no ranking da WTA, mostrou que ainda sente a falta de ritmo causada pela lesão em seu ombro direito - contusão que a afastou das quadras nas duas últimas semanas. Petrova aproveitou as falhas de Mauresmo no início do jogo para abrir 3 a 0 em apenas nove minutos. A francesa, que sofria com o forte saque de sua adversária, até tentou reagir, mas não conseguiu reverter a desvantagem e foi derrotada no primeiro set por 6/2. Atual número cinco do ranking da WTA, Petrova manteve o forte ritmo no segundo set, confirmou o seu saque, quebrou três serviços de Mauresmo e fechou o jogo novamente em 6/2. Em toda a partida, a tenista russa teve 3 aces, contra 2 da francesa. Essa foi a 13ª derrota de Mauresmo na temporada, em 61 partidas disputadas. Por sinal, a francesa busca o seu quinto título no ano e o 24.º na carreira. Já Petrova, que tem apenas seis títulos como profissional (cinco deles conquistados nesta temporada), obteve a sua vitória de número 48 no ano, em 65 jogos. Com a vitória, Petrova assume temporariamente a liderança da chave amarela, uma vez que ainda nesta terça-feira as outras duas tenistas (Henin e Martina Hingis) que compõem o grupo estarão se enfrentando. Já pela chave vermelha, apenas uma partida será realizada nesta terça: Sharapova contra Elena Dementieva.