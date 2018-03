No Mineirão,Lusa busca a primeira Vitória Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, a Portuguesa enfrenta o Atlético-MG, às 18h10, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Para os jogadores e comissão técnica, a equipe paulista - que empatou com o Palmeiras por 1 a 1 na última rodada - vem evoluindo e a hora da primeira vitória chegou. "Acredito que todo o time precisa de tempo para se entrosar", disse o zagueiro Bruno Rodrigo. "Neste Brasileiro, passamos a atuar com dois meias e estamos nos adaptando. O segundo tempo do jogo contra o Palmeiras já serviu para mostrar essa evolução." O técnico Vagner Benazzi resolveu fazer mistério e não divulga a equipe que começa a partida. Conta com a volta do lateral-direito Patrício e o lateral-esquerdo Bruno Recife e também do goleiro André Luís. Pelo lado atleticano, o técnico Alexandre Gallo conhece bem o adversário: comandava o Figueirense, na 1ª rodada, quando os catarinenses conseguiram empatar com a Portuguesa em 5 a 5, no Canindé, depois de estarem atrás no placar (5 a 2). "Será um jogo muito complicado", analisou o meia Edno. "Mas nosso time conta com vários jogadores de qualidade, e conseguiremos melhorar e usar isso de forma coletiva."