No Morumbi, o São Paulo campeão mostra quem manda

Impressionante este São Paulo de 2007. No jogo em que recebeu o troféu pelo título do Campeonato Brasileiro, o time jogou um primeiro tempo para ser esquecido contra o Botafogo, ontem, no Morumbi. Foi apático, indolente e sofreu dois gols antes dos 20 minutos de jogo. No intervalo, o técnico Muricy Ramalho deu um chacoalhão no time, fez alterações corretas e buscou um empate (2 a 2) que parecia impossível. O resultado também amarga o fim de ano do Botafogo, que continua fazendo sua torcida sofrer. Depois de perder o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil, o time do Rio se despediu ontem, definitivamente, da luta por uma vaguinha na Taça Libertadores de 2008. No primeiro turno, os dois times haviam se enfrentado em situação bem diferente. O Botafogo liderava o campeonato e o São Paulo começava sua escalada rumo ao topo. Mesmo jogando no Maracanã, o time de Muricy venceu por 2 a 0, se instalou na liderança do campeonato e de lá nunca mais saiu. Ontem, parecia que seria tudo ao contrário. Logo aos 10 minutos, Lúcio Flávio abriu o placar após boa trama entre Alessandro e Jorge Henrique na direita. Menos de 10 minutos depois, Juninho ampliou em cobrança de falta. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o São Paulo sofreu mais de um gol dentro do Morumbi. "Estamos precisando ter mais sorte", defendeu-se o capitão são-paulino ao deixar o campo no intervalo. Rogério atuou ontem com a camisa número 450, em homenagem ao lendário zagueiro Roberto Dias, morto há um mês, que disputou 450 partidas pelo clube. Não foi a única novidade estética que o São Paulo apresentou. Leandro estreou os novos cabelos (um aplique) com uma faixa vermelha na cabeça; Richarlyson jogou com a camisa número 20, mas com o nome "Ricky" às costas (é assim chamado por Muricy), além das chuteiras de cores diferentes. Irritadíssimo com o resultado do primeiro tempo - 2 a 0 para o Botafogo -, Muricy mandou Souza e Borges ao campo, nos lugares de Júnior e Dagoberto. "Mais de 30 mil são-paulinos aqui e nós deixando o Botafogo jogar", gritou o técnico. O time voltou melhor para o segundo tempo, mostrou mais vontade. Aos 10 minutos, na segunda chance que criou na etapa final, Aloísio completou de cabeça o cruzamento de Jorge Wagner e diminuiu: 2 a 1. E aí ressurgiu o verdadeiro São Paulo-2007, que acostumou seu torcedor a um futebol pragmático, chato até, mas vencedor. A menos de 10 minutos do fim, Richarlyson marcou, de cabeça, o gol do empate. Justo resultado para o time que nunca parou de lutar no segundo tempo. Como bem disse Rogério Ceni: "Não teria graça levantar o troféu com uma derrota." Foi a despedida do São Paulo do Morumbi, onde venceu 13 vezes, empatou três e perdeu outras três. REPERCUSSÃO Rogério Ceni Capitão do São Paulo "Ainda bem que conseguimos buscar o empate. Não teria graça nenhuma comemorar o título com uma derrota" Muricy Ramalho Técnico "Hoje recebemos a taça e é dia de festejar. A molecada tem uma cabeça muito boa" Leandro Atacante "O objetivo é continuar a festa no próximo ano, conquistando cada vez mais títulos" Hernanes Volante "Não poderíamos sujar a imagem do São Paulo perdendo para o Botafogo"