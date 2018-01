No Mundial, brasileiras da ginástica rítmica se apresentam pelo 3º dia

As brasileiras Angélica Kvieczynski e Natália Gaudio chegaram nesta quarta-feira, 9, ao terceiro dia de competição no Mundial de Ginástica Rítmica, em Stuttgart, na Alemanha. Hoje, as atletas disputaram a fase classificatória das coreografias com maças. A competição dá vagas para a Olimpíada de 2016.

Angélica Kvieczynski utilizou a música "A Brasileira', do grupo Tradição, e obteve a nota de 13.466 (6.900 pela dificuldade e 6.566 pela execução). Já Natália Gaudio surpreendeu em sua apresentação e, com a música 'Drácula', de Wojciech Kilar, recebeu a nota de 15.516 (7.350 pela dificuldade e 8.166 pela execução), a melhor nota dela na competição até aqui.

Amanhã, dia 10, as atletas se apresentarão nas coreografias com a fita. Já a competição por conjunto ocorre no próximo sábado, 12, e contará com a participação da seleção brasileira.

No total, 143 ginastas, de 57 países, competem no torneio.