No Mundial de Handebol, técnico do Brasil projeta duas vitórias no fim de semana

Derrotada pela França na estreia no Mundial de Handebol, a seleção brasileira masculina encara a Polônia neste sábado, às 11h45 (de Brasília), para se reabilitar no Grupo A. E não terá tempo de descanso, já que volta a entrar em quadra no domingo, às 17h45, contra o Japão. A meta do técnico Washington Nunes é terminar o fim de semana com duas vitórias e com a classificação às oitavas de final encaminhada.

O treinador, que substituiu o espanhol Jordi Ribera depois dos Jogos Olímpicos do Rio, já traçou a estratégia para evitar que seu time seja surpreendido. "A equipe da Polônia é forte fisicamente, um pouco menos móvel, tem uma defesa muito grande e muito dura. O Japão é uma equipe veloz, que usa muito o contra-ataque rápido, com uma defesa um pouco menos forte no aspecto físico", analisa.

O Brasil busca concentração para não cometer os mesmos erros da partida inicial, na qual as falhas de finalização pesaram nos primeiros minutos de jogo e deixaram o adversário crescer na disputa. A ausência de Thiagus Petrus, com uma inflamação no ombro, também atrapalhou o entrosamento da equipe, sobretudo no aspecto defensivo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seu primeiro compromisso no comando da seleção brasileira de handebol, Nunes dá sequência ao trabalho de seu antecessor, com mudanças pontuais. "A gente construiu um estilo de jogar brasileiro nos últimos quatro anos, não temos de mudar, isso nos levou a ter resultados expressivos. Passo a passo, a gente tem de manter o que construiu ao longo desse período e acrescentar as coisas que o jogo vem nos apresentando como inovação", afirma.

O handebol é um esporte tradicional na França, e a expectativa para os jogos do fim de semana é de casa cheia em Nantes - palco também dos confrontos com Noruega e Rússia nas rodadas finais. Foram vendidos até agora 431 mil ingressos, distribuídos nas oito sedes que receberão o campeonato até o próximo dia 29.