No Oito Com, ouro vai para os EUA No remo Oito Com masculino, os Estados Unidos (Jason Read, Wyatt Allen, Chris Ahrens, Joseph Hansen, Matt Deakin, Dan Beery, Beau Hoopman, Bryan Volpenhein e Pete Cipollone) conquistaram a medalha de ouro. A prata ficou com a Holanda (Matthijs Vellenga, Gijs Vermeulen, Jan-Willem Gabriels, Daniel Mensch, Geert Jan Derksen, Gerritjan Eggenkamp, Diederik Simon, Michiel Bartman e Chun Wei Cheung) e o bronze, com a Austrália (Stefan Szczurowski, Stuart Reside, Stuart Welch, James Stewart, Geoff Stewart, Boden Hanson, Mike Mckay, Steve Stewart e Michael Toon).