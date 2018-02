No Olímpico, tristeza nas arquibancadas O último capítulo da longa agonia que levou o Corinthians à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro foi mais dramático nas arquibancadas superiores do estádio do Grêmio. A Gaviões da Fiel manteve o ritmo de apoio ao time até o fim mas, atrás dela, num corredor com vista para o campo, torcedores passaram a maior parte do segundo tempo roendo as unhas, rezando e chorando, com o pressentimento de que o final não seria feliz. O incentivo da torcida, que não desanimou com o gol do Grêmio a um minuto de jogo e seguiu apoiando o time, comoveu, mais uma vez o eletricista Aldo Campos Filho, 50 anos, um santista que acompanha o filho Gabriel, 25 anos, aos jogos do Corinthians. "Essa é a única torcida do Brasil que faz isso, é uma verdadeira instituição", afirmou, logo depois do gol do Grêmio. "Mas hoje temos de apelar para São Jorge, porque o time é ruim", complementou. A fiel podia ser a imagem de uma paixão sem limites, mas o aposentado José Apolinário de Oliveira, 62 anos, exprimia o drama dos torcedores. Corintiano daqueles que vai a qualquer lugar para ver o time, ele viajou 16 horas numa van, de São Paulo a Porto Alegre, dormiu alguns minutos recostado num pilar e assistiu ao jogo em pé e em silêncio. Quando o Grêmio atacava, preferia olhar para o chão e tapar os ouvidos. "Nosso time não está bem", balbuciava. Ao final, só restaram as lágrimas. "Quero saber quem foi o macumbeiro que fez isso conosco", lamentava, chorando, Sônia Soares Augusto Silva, 50 anos e 35 de viagens para apoiar o Corinthians. Os corintianos culparam também os erros administrativos do clube pelo rebaixamento. "Isso é reflexo do que a diretoria fez", avaliou o gerente comercial Leonardo D''''Amenti, 31 anos, que passou o jogo caminhando no corredor, ora olhado para o campo, ora olhando para fora do estádio. "Precisamos de administração coesa, honesta e profissional", complementou Oliveira. Mesmo tristes, os motoboys Herbert Almeida, 21 anos, e Rodrigo Oliveira, 20 anos, já se preparavam para encarar a série B no ano que vem. "A torcida não pode parar de apoiar", diziam, enquanto voltavam para o ônibus para iniciar a viagem de volta.