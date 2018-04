No Palmeiras, Vinícius chega para dar 'maior dinâmica ao time', diz Gilson Kleina

SÃO PAULO - Capitão e apontado como um dos mais experientes do elenco do Palmeiras na Copa São Paulo, o atacante Vinícius volta ao time profissional cheio de moral. Embora não tenha tido grande destaque, o jogador goza de muito prestígio com o técnico Gilson Kleina e prova disso é que ganhará hoje a primeira oportunidade de ser titular na temporada.

O treinador gostou da vontade demonstrada pelo atacante diante do Penapolense e pela movimentação que deu ao ataque. Com Vinícius, o time ganha mais opção para atacar pelas pontas, já que antes a função era feita só por Maikon Leite.

Existe a possibilidade, caso se saia bem, de acabar ficando com a vaga de parceiro de Barcos. Kleina não esconde de ninguém o quanto admira o jogador. "Ele dá uma maior dinâmica ao time e ajuda a abrir a defesa adversária", explicou.

No fim do ano passado, a antiga direção do clube cogitou emprestar o atacante para ganhar maior experiência, mas Kleina vetou. O treinador acredita que ele pode amadurecer dentro do elenco.