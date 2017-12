No Paraguai, Gamarra é nomeado embaixador do Pan 2007 O zagueiro paraguaio Carlos Gamarra, ex-Palmeiras e Corinthians, foi nomeado nesta segunda-feira, em Assunção, Embaixador Rio 2007, título dado pelo Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de 2007. A cerimônia aconteceu na Embaixada do Brasil, na capital paraguaia, e contou com a presença de vários diplomatas e pessoas ligadas ao esporte. "Por suas qualidades humanas e seu conhecido fairplay, Gamarra é o atleta indicado para representar o Paraguai nesta missão de difundir o esporte no continente", comentou o Embaixador do Brasil, Valter Pecly Moreira. O zagueiro é o sétimo atleta de renome internacional a ser homenageado pelo projeto "Embaixador RIO 2007", criado em conjunto pelo CO-RIO e a Embratur (Empresa Brasileira de Turismo) para envolver a comunidade esportiva de todos os países americanos e divulgar o Pan 2007 para toda a população do continente. "Tenho muito orgulho em representar o meu país, principalmente pelo valor que tem os Jogos Pan-Americanos", comentou Gamarra. Os outros seis atletas já homenageados com o título são o mexicano Fernando Platas (medalha de prata no trampolim de 3 m em Sydney/2000), o velejador argentino Carlos Espínola (prata em Atlanta/1996 e Sydney/2000), o arremessador de peso chileno Gert Weil, o peruano Francisco Boza (prata no tiro esportivo em Los Angeles/1984), a ciclista colombiana María Luisa Calle e a norte-americana Lisa Fernandez (três vezes campeã olímpica de softbol).