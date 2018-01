No photochart, queniano vence Maratona de Nagano O queniano Nephat Kinyanjui precisou de ajuda fotográfica para confirmar a vitória na Maratona de Nagano, no Japão, realizada neste domingo. Kinyanjui chegou empatado com o russo Georgiy Andreyev, com o tempo de 2h11min19s. Os árbitros tiveram de recorrer ao photochart para determinar a vitória do corredor africano. A medalha de bronze ficou com outro queniano, Saac Macharia, que havia sido o vencedor do ano passado. Na prova feminina, a russa Albina Ivanova conquistou o bicampeonato, com o tempo de 2h28min52s, seguida da compatriota Silvia Skvortsova e da neozelandesa Nina Rillstone. "Poderia ter feito um tempo melhor, mas o mais importante é vencer", afirmou Ivanova. Os 10 primeiros colocados de cada prova Masculina 1 - Nephat Kinyanjui/QUE - 2h11min19s 2 - Georgiy Andreyev/RUS - 2h11min19s 3 - Saac Macharia/QUE - 2h12min45s 4 - Mykola Antonenko/UCR - 2h13min28s 5 - Gidey Amaha/ETI - 2h15min19s 6 - Jeremiah Mbogomiano/QUE - 2h15min34s 7 - Gemechu Woyechu/AUS - 2h15min44s 8 - Daisuke Fujimoto/JAP - 2h16min30s 9 - Hideki Fukayama/JAP - 2h17min28s 10 - Toshiaki Tezuka/JAP - 2h18min26s Feminina 1 - Albina Ivanova/RUS - 2h28min52s 2 - Silvia Skvortsova/RUS - 2h29min29s 3 - Nina Rillstone/NZL - 2h29min46s 4 - Yoshimi Hoshino/JAP - 2h36min56s 5 - Atsede Baysa/ETI - 2h39min31s 6 - Chikako Ogushi/JAP - 2h40min00s 7 - Risa Mizutani/JAP - 2h43min24s 8 - Kaori Takai/JAP - 2h44min40s 9 - Magda Karimali/GRE - 2h49min03s 10 - Chiemi Koana/JAP - 2h49min39s