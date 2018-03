No pólo aquático, Brasil perde do Japão A seleção brasileira feminina de pólo aquático perdeu do Japão por 4 a 3, nesta quarta-feira em Barcelona, no Mundial de Esportes Aquáticos. Com isso, o Brasil terminou em 13º lugar no campeonato. As brasileiras pagaram caro pela falta de experiência internacional, pois estiveram na frente do marcador ao final do primeiro quarto (2x0) e do segundo (3x2), mas, nervosas, cairam de produção no quarto final e deixaram as japonesas virarem o marcador. Os gols do Brasil foram marcados por Mariana Roriz, Flávia Fernandes e Camila Pedrosa.