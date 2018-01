No pólo aquático, regra é usar 2 sungas Os gols remetem ao futebol, mas são feitos com as mãos, o que lembra o handebol. Os quatro períodos, o tempo de posse de bola, a eliminação do jogador após três faltas graves têm semelhança com o basquete. As regras podem ser parecidas às de esportes mais populares no Brasil, mas são do pólo aquático, em que o campo é uma piscina de 30 metros de comprimento por 20 m de largura e 2 m de profundidade. É regra o atleta usar duas sungas - o jogo é de contato, de muita marcação -. Se uma rasgar, fica a outra. As sungas têm as cores dos times e combinam com as toucas. Nas sungas está escrito Brasil; nas toucas, BRA, com números de 2 a 13. A touca do goleiro, número 1, é vermelha. Detalhes das regras poderão ser observados na Liga Mundial de Pólo Aquático, de sexta-feira a domingo, na piscina (reformada e aquecida) do parque aquático do Pacaembu, que recebeu a natação no Pan-Americano de 1963. O Brasil está no Grupo A, com Grécia, Itália e Holanda. No Grupo B, em Budapeste, competem Hungria, EUA, Iugoslávia e Austrália. Amanhã, a seleção fará um jogo-treino contra a Itália no Clube Paineiras do Morumby, às 19 horas. O jogo - Cada time tem sete jogadores na piscina e seis reservas no banco. Uma partida, na Liga Mundial, tem quatro períodos de 9 minutos, com intervalo de 15 entre o segundo e o terceiro tempos. Em caso de empate, há dois tempos de 3 minutos e, se persistir, decisão por pênaltis. A falta sobre um jogador só é apitada se ele não estiver com a bola. Impedir o adversário de nadar (segurar, por exemplo), por exemplo, é considerada falta grave, punida com 20 segundos fora da água. Três faltas graves causam a eliminação do jogador.