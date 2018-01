No pólo tem joelhada e até arranhão Só vale o que o juiz vê, asseguram os jogadores de pólo da seleção brasileira sobre as faltas do jogo, algo difícil para o público de interpretar. Como ver o que ocorre sob a água em um jogo de tanto contato com é o pólo. "A cotovelada é muito comum, principalmente quando se está nadando ? é dar uma esticadinha na braçada e pronto. Tem também golpe baixo, joelhada, beliscão e até arranhão. O árbitro, inclusive, verifica o comprimento das unhas dos jogadores quando a seleção perfila, antes de cair na água", afirma Alexandre Lopez, do Paineiras, o goleiro que vai participar do revezamento da seleção durante a temporada. O "caldo" é uma das ações das mais comuns na briga pela bola. O árbitro, basicamente, só apita a falta quando o jogador não está com a posse de bola ? o que ocorre sob a água tem, na avaliação dos atletas, efeito psicológico. "Isso pesa muito em uma partida. Muitas vezes um atleta jovem, cheio de gana, que nada rápido acaba sofrendo marcação dura de jogadores mais experientes", observa Alexandre. Muitas vezes jovens, como o talentoso atacante Felipe Perrone, de apenas 17 anos, acabam sendo vítima de marcação cerrada com agressão por parte dos adversários. "Aí é que se mede a garra de um atleta. Se o jovem se intimida fica conhecido como amarelão." Os jogadores se lembram de quantas vezes saíram da água com pequenos ferimentos. O centro Gabriel Reis Rocha, que usa aparelho nos dentes, recorda-se de cortes na boca e no supercílio. "Mas lesão mesmo por uma agressão é difícil, a água é um meio que protege." O centro Yansel Galindo observa que o árbitro experiente sabe controlar o jogo, enxerga as faltas sob a água. "Mas muitas vezes, principalmente quando ela é bem dada, ele não vê. As seleções da Croácia e da Iugoslávia são as que, tradicionalmente têm o estilo de jogo mais agressivo, por serem também escola de força.