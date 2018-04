No primeiro jogo da final, deu Juventus O Juventus saiu na frente na decisão da Copa Federação Paulista de Futebol. Ontem, no primeiro jogo da final, o time da Mooca derrotou o Linense, de virada, por 2 a 1, na casa do adversário. O jogo decisivo será domingo, às 10 horas, na Rua Javari. Dono da melhor campanha, o Juventus tem a vantagem do empate. O campeão da Copa FPF joga a Copa do Brasil em 2008; o vice, ganha uma vaga na Série C.