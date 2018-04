Após corte de Anderson Varejão, Brasil derrota a Austrália com facilidade

Pela primeira vez após o corte inesperado do pivô Anderson Varejão - diagnosticado com uma hérnia de disco em exames realizados pelo Golden State Warriors, sua equipe na NBA, nos Estados Unidos -, a seleção brasileira masculina de basquete venceu mais um amistoso de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio, que começarão na semana que vem. Nesta quinta-feira, em Mogi das Cruzes (SP), o time comandado pelo técnico argentino Rubén Magnano bateu a Austrália por 96 a 67.

A equipe brasileira mostrou bom poder ofensivo contra os australianos. Cinco jogadores terminaram com mais de 10 pontos na partida, sendo que o armador Raulzinho foi o cestinha com 17. Os outros foram Alex (13 pontos), Marquinhos (13), Rafael Hettsheimer (12) e Nenê (10). O pivô foi o grande destaque com seis rebotes e duas assistências.

"(A Austrália é) Um adversário difícil. O jogo é de preparação, não podemos esquecer isso. Acho que crescemos um pouco a mais como equipe", afirmou Alex, ainda na quadra, em entrevista ao canal de TV a cabo SporTV. "A gente tem uma equipe muito forte, homogênea, com jogadores fortes em cada posição", completou o armador brasileiro.

O jogo desta quinta-feira foi o terceiro da preparação brasileira, que teve início há um mês. No último sábado e na última segunda, a equipe nacional derrotou com facilidade também a seleção da Romênia, no ginásio da Hebraica, em São Paulo.

Neste final de semana, novamente em Mogi das Cruzes, o Brasil disputará um quadrangular amistoso com Austrália, China e Lituânia. No sábado, os brasileiros enfrentarão os chineses em uma das semifinais. No dia seguinte, jogarão a final ou a decisão do terceiro lugar.

Por fim, a seleção se despede da torcida em Mogi das Cruzes na próxima terça-feira, dia 2 de agosto, em um jogo amistoso contra a China. No dia seguinte, a delegação viaja para o Rio de Janeiro e entra na Vila Olímpica.

O Brasil está no Grupo B da Olimpíada e terá como adversários na primeira fase Lituânia (dia 7), Espanha (9), Croácia (11), Argentina (13) e por último a Nigéria (15). Todos os jogos serão as 14h15. A chave A é formada por Austrália, China, Estados Unidos, França, Sérvia e Venezuela.