No remo, ouro fica com a Dinamarca A equipe dinamarquesa formada por Thor Kristensen, Thomas Ebert, Stephan Moelvig e Eskild Ebbesen conquistou o ouro neste domingo no remo masculino, na categoria Four peso leve. A prata ficou com a Austrália (Glen Loftus, Anthony Edwards, Ben Cureton e Simon Burgess) e o bronze, com a Itália (Lorenzo Bertini, Catello Amarante, Salvatore Amitrano e Bruno Mascarenhas).