No ringue, filhas de Ali e Frazier Os pugilistas Muhammad Ali e Joe Frazier estiveram presentes em momentos muito importantes da história do boxe. Foram rivais dentro e fora dos ringues por muitos anos e ajudaram a construir parte da mítica que envolve o esporte. Hoje, no Turning Stone Casino, na cidade norte-americana de Verona, no Estado de Nova York, as filhas dos dois campeões - Laila Ali e Jacqui Frazier-Lyde - vão lutar. Um combate polêmico, acusado de ser resultado apenas de aproveitadores. Lei íntegra no JT