No ringue, talento e juventude

Com a aposentadoria de Acelino Popó Freitas, o boxe brasileiro ficou órfão de um grande ídolo em atividade. No Mundial Amador de Chicago, mês passado, a equipe, formada por oito lutadores, não obteve nenhuma vaga na Olimpíada de Pequim. Com o intuito de criar uma base forte, reveladora de talentos, a Federação Paulista de Boxe organiza a sétima edição do campeonato infantil, com a participação de 64 pugilistas. Terça-feira à noite, no ringue do Baby Barioni, Caíque Henrique da Silva, de 14 anos, e Victor Lopes Araújo, de 13, mostraram que existe potencial para o boxe nacional. É preciso manter os garotos em atividade e motivados para seguirem suas carreiras até atingirem o momento de uma Olimpíada ou de um título mundial. Victor é canhoto, mas mostrou habilidade incomum ao trocar para a guarda de destro quando foi atacado pelo carioca Diego Andrade. ''''Em nossa academia, damos aula de boxe recreativo, sem a preocupação de resultados. Com isso, os alunos tentam coisas diferentes como a que o Victor fez'''', disse o pai de Victor, Adílson, que acumula a função de técnico. ''''Nunca forcei a barra para que entrasse no boxe, mas ele cresceu na academia.'''' Dora, ao contrário da maioria das mães de pugilistas, o apóia totalmente. ''''Se ele apanhar no ringue, apanha também em casa'''', brincou a ex-jurada. ''''Gosto muito de ver os vídeos do Sugar Ray Leonard'''', afirmou o campeão infantil ''''Galo de Ouro'''' entre 57 e 60 quilos. Victor tem 1,80 metro e pesa 59 quilos. ''''Acho que ele chega à categoria dos pesados do amador'''', observou o pai, que não gostaria que o filho se profissionalizasse. ''''Falta organização ao boxe brasileiro profissional e ele pode correr o risco de virar escada para outros lutadores.'''' A exemplo de Victor, Caíque mostrou caminhar impecável no ringue. O avanço de Ademir Aparecido Filho não o assustava. O pugilista, que lembra o lendário ex-campeão mundial Thomas Hearns por causa dos braços e pernas longos e finos, sabe contra-golpear, e pouco desperdiça golpes. ''''Quero ganhar títulos como meu ídolo Eder Jofre'''', afirmou o boxeador de Rio Claro, que mede 1,78 metro e pesa 50,5 quilos. Ele se sagrou campeão entre 54 e 57 quilos. No boxe infantil, há vários cuidados com a integridade física dos jovens atletas. As luvas são de 12 onças (341 gramas), verdadeiros travesseiros, que ajudam a impedir que duros golpes sejam aplicados. No profissional, elas são de no máximo oito onças. Os lutadores também precisam acusar o peso limite na pesagem, não havendo uma segunda oportunidade. Os juízes possuem grande responsabilidade. Após duas contagens protetoras no mesmo round, é preciso paralisar a luta. Três durante o combate também encerram a disputa. Em caso de sangramento, o duelo também pára, assim como em caso de excesso de cansaço físico ou qualquer sintoma de dor ou lesão. Cada um dos três rounds dura 1min30, separado por um minuto de descanso.