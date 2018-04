No Rio, clubes assinam convênio de repasse da Lei Pelé

O Flamengo e outros 15 clubes do País assinaram nesta terça-feira, na sede do clube rubro-negro, no Rio, um convênio com a Confederação Brasileira de Clubes (CBC) para a liberação de recursos da Lei Pelé para o incentivo à formação de atletas olímpicos e paraolímpicos.

O medalhista olímpico da vela e representante da CBC, Lars Grael, comemorou o convênio. "Esta é uma luta de muitos anos do setor clubístico. O atleta pratica o esporte através do clube e a falta do reconhecimento, apoio e fomento aos clubes era notória. Os ministros Orlando Silva e Aldo Rebelo entenderam essa causa".

Os clubes contemplados passaram por uma seleção e tiveram que se encaixar nos critérios estabelecidos pela CBC. Entre eles, estar em dia com o pagamento de impostos e ter atuação na formação dos atletas. O Flamengo vai receber o maior montante: R$ 5.361.817,38.

"É fundamental porque o atleta de um clube de grande torcida sobe no pódio, são milhões de torcedores vibrando. Quando o atleta veste a camisa com a qual o torcedor se identifica, ele vê sua paixão. Mais do que apoio aos esportes, é um apoio à autoestima do povo brasileiro", disse o secretário do Ministério do Esporte, Luis Fernandes, que também esteve presente no evento.

Os clubes contemplados e os valores são os seguintes:

Clube de Regatas do Flamengo (RJ) - R$ 5.361.817,38

Clube Paineiras do Morumby (SP) - R$ 1.329.206,49

Minas Tênis Clube (MG) - R$ 2.667.622,54

Club Athlético Paulistano (SP) - R$ 3.404.237,44

Sogipa "Sociedade Ginástica de Porto Alegre" (RS) - R$ 1.783.000,40

Tijuca Tênis Clube (RJ) - R$ 958.404,48

Clube Esperia (SP) - R$ 1.002.709,60

Santa Mônica Clube de Campo (PR) - R$ 798.754,28

Clube Curitibano (PR) - R$ 1.608.164,04

Mackenzie Esporte Clube (MG) - R$ 219.680,40

Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva (RS) - R$ 1.201.990,95

Círculo Militar do Paraná (PR) - R$ 701.058,90

Grêmio Náutico União (RS) - R$ 954.246,01

Sociedade Thalia (PR) - R$ 874.331,00

Associação Desportiva Classista Mercedes-Benz (SP) - R$ 316.281,00

Clube Jaó (GO) - R$ 334.214,00