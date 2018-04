No São Paulo, Rivaldo volta e tenta retomar vaga

Afastado há nove dias por conta de dores na coxa, Rivaldo deve voltar hoje aos treinos no São Paulo em busca de seu espaço. No período em que o meia esteve fora, o time de Paulo César Carpegiani fez suas melhores atuações na temporada, nas vitórias sobre o Treze-PB (3 a 0, pela Copa do Brasil) e o Bragantino (4 a 0), pelo Paulista.

A boa fase no São Paulo coincide com a volta de Lucas, que confirmou o status de "intocável" no Morumbi com duas boas atuações. Para assegurar seu posto, Rivaldo terá de se encaixar no esquema de velocidade com que o jovem tem alimentado o ataque tricolor. "Se perceber que vai perder velocidade, vou pesar bem na decisão, conversar com o Rivaldo e com o resto do time", disse Carpegiani. O elenco ganhou folga segunda-feira e volta nesta terça às atividades no CT da Barra Funda.

