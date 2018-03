No triatlo, Carla Moreno vence no México A paulista Carla Moreno venceu hoje a etapa de Mazatlán (MEX) da Copa do Mundo de Triatlo (2h01min05), com provas em distâncias olímpicas: 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Com o resultado, Carla, que estava em 12.º no ranking, deve figurar entre as dez primeiras do mundo. Foi a segunda vitória de Carla em etapas da ITU World Cup. Mariana Ohata terminou na nona colocação (2h02min51) e Sandra Soldan em 12.º (2h03min26). As brasileiras Carla, Mariana e Sandra já estão classificadas para os Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. Os triatletas Leandro Macedo e Juraci Moreira estão mais perto da classificação olímpica, após os resultados de seletiva do México. Leandro foi quinto (1h50min59) e deverá ratificar sua condição de melhor atleta no ranking, enquanto Juraci foi nono (1h51min14) e líder das seletivas. Por enquanto o País possui duas vagas confirmadas nos Jogos, que serão justamente do primeiro do ranking e do vencedor das seletivas. Paulo Miyasiro terminou em 17.º (1h52min11) e Virgílio de Castilho em 23.º (1h52min45). O vencedor foi Simon Whitfield (CAN), 01h50min31s. A última seletiva para a definição da equipe olímpica de triatlo será no Mundial de Funchal, na Ilha da Madeira (POR), no dia 9 de maio.