No triatlo, Galindez vence na Itália Após garantir participação no Ironman do Havaí, em outubro, o argentino radicado em Santos, Oscar Galindez, da equipe Memorial, conquistou a 19ª edição do IronDelta, uma das provas de triatlo mais populares da Itália na distância olímpica. Ele completou a prova em 1h56min13 e superou os eslovacos Erih Peenik e David Maraia (2º e 3º, respectivamente). Galindez, é pentacampeão do Troféu Brasil e do Triatlo Internacional de Santos.