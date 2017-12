No triatlo por acaso, Gisele quer mais Quando participou pela primeira vez de uma prova de triatlo, aos 13 anos, Gisele Bertucci - campeã do Troféu Brasil de Triatlo, no domingo - já sabia o caminho que queria trilhar: "Apaixonei-me pelo triatlo desde a primeira vez que competi." Hoje ela tem 23 anos. E ontem à noite embarcaria para Queenstown, na Nova Zelândia, com os demais integrantes da equipe brasileira (Carla Moreno, Mariana Ohata, Leandro Macedo, Juraci Moreira, Paulo Myashiro). Outra triatleta, Sandra Soldan, não vai "porque precisa de férias", segundo Gisele. As provas do Mundial serão entre os dias 6 e 7 próximos. "Vou para Nova Zelândia muito motivada, porque consegui cumprir tudo o que havia planejado. O mundial é uma competição forte, outra realidade. Vou para fazer o meu melhor, mas sem pressão", disse. A brasileira ocupa a 101º posição no ranking mundial e já faz planos para 2004. "Meu maior sonho é participar da Olimpíada e acho que tenho condições de ir." Para isso, ela terá de ficar entre as 100 melhores do mundo e disputar uma das três vagas no feminino. Atualmente, Gisela é a brasileira mais bem classificada. Para os Jogos Pan-Americanos, em São Domingos, em agosto passado, foram as três primeiras e ela ficou de fora. A triatleta nascida em Birigüi, interior de São Paulo, começou no triatlo por acaso, a convite de amigos que já competiam. Na época, ela nadava em uma academia (Aquática) em São José do Rio Preto, onde viveu a adolescência com a família, e participava de campeonatos paulistas e brasileiros. "Mas nunca havia pensado em pedalar ou correr. No começo, tinha de pedir a bicicleta emprestada para amigos e completava as provas na raça", conta. Paralelamente à natação, ela continuou competindo no triatlo. Quem não gostou nada da idéia foi o seu treinador na época. "Ele ficava louco da vida, porque eu chegava acabada no treino, toda travada e não tinha o mesmo ânimo para nadar." A fase de nadadora durou até os 17 anos, quando resolveu abandonar o esporte competitivo, sua especialidade era 100 m peito e provas de média e longa distância (400 m e 800 m), para se dedicar ao triatlo. Em 2000, ela assinou um contrato com a equipe Pão de Açúcar. Foi campeã brasileira e sul-americana da categoria júnior e vice-campeã do Troféu Brasil. Motivada pelos resultados, ela foi morar em Curitiba para treinar com Célio Balieiro, onde chegou a cursar dois anos de Educação Física, mas teve de trancar, porque não estava conseguindo conciliar os estudos com as cinco horas de treinamento diário. Há um ano, mudou-se para Niterói, para treinar com Carlos Eugênio, técnico e marido de Sandra Soldan, uma das principais triatletas do País. Os treinos começam de forma quase sagrada às 7h, quando ela pega a bicicleta e pedala cerca de 60 km, até às 9h. Ao meio-dia, já está na academia, em Niterói, nadando cerca de 4 km, e às 17h ainda tem fôlego para correr 10 km.