No triatlo, vitória de Carla Moreno A triatleta Carla Moreno é a primeira desportista brasileira a vencer uma etapa da Copa do Mundo de Triatlo. Ela chegou em primeiro lugar na etapa deste domingo, disputada em Copacabana, percorrendo os 1,5 quilômetros da natação, 40 do ciclismo e 10 da corrida com o tempo de 1h59mim12s. O segundo lugar ficou com a canadense Carol Montgomery e o terceiro com a portuguesa Vanessa Fernandez. ?Finalmente o hino nacional vai tocar no lugar mais alto do pódio", disse Carla, visivelmente emocionada. Ela já havia obtido uma segunda posição na etapa de Cancún, no México, na semana passada. Além dela, outras duas brasileiras se destacaram na prova: Mariana Ohata terminou em quarto e Sandra Soldan, em sétimo. Com o resultado, Carla Moreno deverá passar a integrar o ranking das top ten da União Internacional de Triathlon (ITU), que define os participantes nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Até este domingo, ela era a 24º colocada. No masculino, o brasileiro melhor colocado foi Antônio Marcos, que chegou em terceiro. O vencedor foi o ucraniano Volodomyr Polikarpenko. A segunda posição ficou com o russo Ivan Vassiliev. A conquista de Antônio vai ajudá-lo a brigar por uma das vagas em Atenas. Atualmente, ele ocupa a 132º colocação no ranking mundial. A classificação, porém, só virá se ele ficar entre os 100 primeiros até o dia 31 de dezembro deste ano.