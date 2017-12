No triatlo, vitória de Manzan e Carla Alexandre Manzan, que está deixando Brasília, sua cidade natal, para morar em Santos, venceu neste domingo a etapa de abertura do 12º Gatorade Triathlon Troféu Brasil. Promovido pela NA Promoções, o evento reuniu 923 competidores, entre eles os grandes nomes do triatlo brasileiro e internacional. Todos fizeram 1.500m de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida. De ?casa nova?, Manzan (patrocinado pela Rainha e Unimonte) marcou o tempo de 1h51min e superou na prova de corrida o pentacampeão da competição, Oscar Galindez, que sempre obtém grandes resultados na Baixada Santista, onde mora há seis anos. O argentino foi o segundo colocado (1h52min12seg), seguido pelo carioca Virgílio de Castilho em terceiro (1h53min21seg), por Renato Dantas de Lucas, de Jaboticabal/SP, em quarto (1h53min29seg), e pelo santista Frederico Monteiro, quinto (1h54min23seg). Na prova feminina, a triatleta de São Carlos Carla Moreno (Nike/Pão de Açúcar), tricampeã do Troféu Brasil, confirmou seu favoritismo e chegou em primeiro lugar, com o tempo de 2h52seg. Em segundo ficou a inglesa Annie Emmerson (2h05min02seg).