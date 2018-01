No Vaticano, Papa cobra valores no esporte Aparentemente mais disposto do que na semana em que visitou a Eslováquia, o Papa João Paulo II pediu nesta quarta-feira para que o esporte seja sempre uma escola de formação humana, inspirada nos valores éticos e espirituais. Diante de aproximadamente 15 mil pessoas reunidas para o seu discurso na Praça de São Pedro, entre elas dirigentes e árbitros do futebol italiano, o pontífice reforçou o pedido já feito em outros encontros com desportistas do país. ?Peço mais uma vez para que o esporte sempre seja uma escola autêntica de formação humana?. O futebol italiano vive uma crise já conhecida pelos brasileiros. Recentemente, a Federação Italiana resolveu ?virar a mesa? e inchou o número de clubes na Série B, causando revolta em todo o país.